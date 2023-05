PSG : nouveau coup de théâtre pour Zidane à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Paris Saint-Germain poursuit sa quête du successeur de Christophe Galtier, qui devrait bientôt être limogé de son poste d'entraîneur. Si les noms de Thiago Motta, Luis Enrique et José Mourinho reviennent avec insistance, Ignazio Genuardi a annoncé que Zinédine Zidane resterait la priorité absolue des dirigeants parisiens.

Zidane est toujours la priorité de Doha

"Thiago Motta ? Luis Enrique ? José Mourinho ? Si le PSG se sépare effectivement de Christophe Galtier, il s’agit de trois profils qui plaisent particulièrement, mais il ne faut pas oublier que la priorité absolue de l’état-major reste Zinédine Zidane, même si le dossier est évidemment des plus compliqués", a fait savoir le journaliste sur Twitter. Pour rappel, l'ancien numéro 10 des Bleus, qui est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, est à la recherche d'un nouveau challenge. Mais convaincre Zinédine Zidane de venir sur le banc parisien n'est pas une mince affaire pour les propriétaires qatariens du PSG, lui le Marseillais de naissance.

Fabien Chorlet

Rédacteur