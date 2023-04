PSG – OL : Pereira, Blanc, Galtier… les réactions d’après match !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Danilo Pereira :

« Je pense que c’est une question de responsabilités ! On ne respecte pas l’organisation mise en place. Le titre n’est absolument pas assuré. On doit changer beaucoup de choses pour être sacré en fin de saison »

Laurent Blanc :

« Ce n’est pas rien de gagner ici, surtout avec des jeunes joueurs je le répète ! Mais voilà on a fait un match avec beaucoup de détermination, quelques erreurs techniques mais j'ai bien aimé. On a essayé de se projeter vers l’avant parce qu'on était convaincu qu'on pouvait leur faire mal offensivement et ça a été le cas. J’espère que c'est le début d’une bonne semaine »