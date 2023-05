PSG : on connaît la date du retour de Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Non, les supporters du PSG ne le reverront pas avant le terme de la saison. Et, sait-on jamais en fonction du prochain Mercato estival, peut-être ne le reverront-ils plus jamais sous le maillot du club de la capitale. Mais en attendant, Neymar poursuit, et de la meilleure des manières, sa rééducation.

Comme l'a précisé le journaliste de Canal Plus, Olivier Tallaron, le Brésilien doit reprendre la course dans trois petites semaines. Preuve que l'opération subie à la cheville donne de bons résultats. Neymar sera donc à l'entraînement collectif au début du mois de juillet prochain. Une bonne nouvelle pour le joueur et pour le club parisien.