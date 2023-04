PSG : Wanda Nara lance un SOS à moitié nue, Icardi vole à son secours !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Wanda Nara a repris ses bonnes vieilles habitudes. Il y a quelques jours, la belle Argentine a publié sur Instagram une photo très caractéristique d'elle : une vue plongeante sur sa poitrine, vêtue d'un haut en cuir noir s'interrogeant sur ce qu'elle allait cuisiner.

Wanda Nara la joue romantique

Ce week-end, Wanda Nara a quasiment repris le même ensemble, en montrant cette fois-ci son arrière-train, et en publiant un message cinglant sur le réseau social : « Tu m'as fait du mal, mais j'ai dû apprendre que sans douleur il n'y aurait pas d'amour et sans amour parce que rien ne changera une rivière de larmes que j'ai dû nager seule peut-être pas pour moi, même si j'étais heureuse. » Devant ce message poignant, Icardi n’a pas pu rester insensible et a répondu du tac-au-tac : « Tu es devenue romantique ? Poète, ou es-tu avec une étrangeté ? ️De plus en plus belle chaque jour ! »

Pour résumer Wanda Nara semble encore en difficulté sur le plan sentimental et a publié un message des plus poignants sur son compte Instagram. Son chevalier blanc Mauro Icardi n'a pas pu s'empêcher de voler à son secours. Touchant.

