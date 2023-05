PSG : Wanda Nara voit Mauro Icardi péter un câble après une nouvelle rumeur d'infidélité

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après des mois de tensions, de rumeurs en tous genres et de séparation, Wanda Nara et Mauro Icardi filent à nouveau le parfait amour. Ce qui peut expliquer que l'attaquant argentin prenne plutôt mal les rumeurs d'infidélité. Ainsi, l'attaquant du PSG prêté à Galatasaray cette saison a été accusé par un certain Pochis, qui tient un compte Instagram de gossip people (@gossipeame), d'avoir trompé son épouse le 24 mars, alors qu'il était revenu à Buenos Aires pour participer à l'émission MasterChef présentée par sa moitié !

"Tu me mets le feu aux c... à parler de moi"

Icardi a répondu de façon virulente à cette accusation : "Ecoute, Pachi ,Pochi, Gachi ou quelle que soit la façon dont on t'appelle. Avec toi, je vais la faire courte parce que tu me mets le feu aux c... à parler de moi, de ma famille, de mes amis et de tout ce qui t'enchante sans avoir un minimum d'information. Tu ne vas plus parler de moi car personne de mon entourage ne te dit quoi que ce soit. Comme je l'ai dit à la dame avec qui je me suis embrouillé il y a une semaine, je suis avec la même femme depuis dix ans, je n'en ai jamais eu aucune autre et je n'en aurai pas d'autre tant que je ne serai pas célibataire. Beaucoup de choses ont été dites à propos d'une histoire dont chacun a tiré ses propres conclusions alors que seuls ceux qui sont impliqués connaissent l'unique réalité".

🤬 [EXPLOTÓ] 🤬 Mauro Icardi emitió un furioso descargo ante los rumores de infidelidad a Wanda Nara: "De mí, no vas a poder hablar..." >>> El futbolista realizó una fuerte publicación apuntando hacia la periodista que difundió las versiones del engaño.https://t.co/HlqciLWgLY — DiarioShow (@diarioshow) May 10, 2023

