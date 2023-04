PSG, FC Barcelone - Mercato : un rêve s’éloigne pour l’avenir de Messi et s’ouvre pour Ramos !

Le FC Barcelone prépare son offensive pour Lionel Messi. Selon Sport, Joan Laporta attend que l’attaquant argentin signifie ses envies de départ au PSG pour prendre contact avec son entourage dans le but de lui faire signer un contrat d’un an. Selon Marca, le clan Messi a d’ores et déjà l’idée d’un avenir en Arabie saoudite.

En revanche, Sergio Ramos pourrait rejoindre Al Hilal. Selon Nicolo Schira, le club saoudien travaille d’arrache-pied pour recruter le défenseur central, en fin de contrat en juin. Pas dans les plans de Luis Campos la saison prochaine, l'ancien capitaine du Real Madrid pourrait-il faire le grand saut ?

#AlHilal working to try to sign Sergio #Ramos as a free agent at the end of the season. His contract with #PSG expires in June and there is no agreement to extend with #Paris as of now. #transfers