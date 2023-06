PSG : Arteta recale gentiment Paris

Le PSG s’active pour trouver un nouvel entraîneur et les pistent continuent de défiler. Pour succéder à Christophe Galtier, le nom de Mikel Arteta a circulé à plusieurs reprises. L’entraîneur espagnol s’est exprimé sur l’intérêt du club de la capitale. « Je peux seulement dire que je suis heureux à Arsenal », a d’abord expliqué le technicien dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.

« Je me sens aimé et aussi apprécié par les propriétaires. J'ai beaucoup de choses à faire pour ce club. Je suis très heureux, mais croyez-moi incroyablement reconnaissant d'être le manager d'Arsenal », a-t-il commenté. Les décideurs du PSG vont bien devoir utiliser d’autres pistes. Le mercato s’annonce bien agité…

