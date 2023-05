PSG - Mercato : Campos avance sur un bon plan du Real Madrid pour remplacer Messi

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Sans Neymar et Messi, l’attaque du PSG se retrouverait bien nue. Cette optique, jusqu’ici fortement probable, handicaperait fortement la ligne d’attaque du PSG, qui va se voir obligé de recruter. Et les dirigeants parisiens ont déjà une idée précise pour le futur du club parisien.

Un nouveau signe envoyé au Real

Et cette idée pourrait bien embêter le Real Madrid. En effet, comme le dévoile Relevo, Florentino Perez pousse depuis plusieurs semaines pour prolonger Marco Asensio. Seulement, sentant qu’il n’a pas vraiment la confiance de son entraîneur, l’ailier espagnol aurait des envies d’ailleurs.

Ce qui tombe plutôt bien pour le PSG, qui aimerait rafler la mise, et récupérer Asensio libre de tous contrats selon Média Foot. Une première recrue de poids, sans doute pour balancer entre les premiers et second rôle.