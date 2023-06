PSG - Mercato : l’émir du Qatar prêt à se détacher du club après l’affaire Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

L’affaire Kylian Mbappé pourrait avoir plus de conséquences que prévu. Si l’exil du champion du monde 2018, dans les prochaines semaines, venait à se confirmer, L’Équipe laisse entendre ce mercredi qu’il pourrait aussi s’agir de l’indicateur d’une volonté de désengagement de QSI à Paris, ou du moins d’une réduction progressive de la voilure.

MU prêt à faire une offre « sauvage » à Mbappé ?

« Cette option ne peut pas être exclue, peut-on lire dans le quotidien sportif. Elle pourrait être mise en perspective avec le possible achat de Manchester United même si, officiellement et juridiquement, les projets qatariens à Paris et Manchester sont indépendants l’un de l’autre. » Cette théorie est soutenue par le journaliste Edu Aguirre, qui va même plus loin en affirmant dans l'émission El Chiringuito que le Qatar est déjà prêt à quitter le PSG et fera un très gros investissement à Manchester United. Le club anglais pourrait même faire une « offre sauvage » à Mbappé.

Pour résumer Alors que l’émir du Qatar ne laissera pas partir Kylian Mbappé libre, cette sombre affaire aurait eu le mérite de réveiller des envies de recul du grand patron du Paris Saint-Germain à Doha. Avec Manchester United en filigrane.

