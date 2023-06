PSG - Mercato : l'identité du plan B à Nagelsmann révélée !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'information selon laquelle il ne restait plus que deux candidats en lice pour le poste d'entraîneur du PSG. La priorité demeure Julian Nagelsmann, quand bien même les négociations n'avancent pas aussi rapidement que prévu. C'est que l'Allemand, licencié par le Bayern Munich peu de temps après qu'il ait éliminé Paris de la Champions League, de nombreuses exigences. Et puis, il y avait un mystérieux plan B, dont l'identité n'avait pas été révélée jusque-là. Mais on sait enfin de qui il s'agit...

Motta, un profil rassembleur

Selon Foot Mercato, ce plan B se nomme Thiago Motta ! Et ce n'est finalement pas une surprise car l'Italo-Brésilien est un chouchou de longue date de Nasser al-Khelaïfi, qui a apprécié son professionnalisme lors de son passage en tant que joueur dans la capitale (2012-18). FM assure que celui qui est actuellement en poste à Bologne se serait d'ores et déjà mis d'accord avec le PSG pour une arrivée. En sachant, donc, que Nagelsmann demeure pour le moment la priorité. Mais en ces temps troublés pour le PSG, sans doute que Motta serait plus à même de réconcilier le club avec ses supporters...

🚨 BREAKING : Thiago Motta a donné son accord pour rejoindre le banc du PSG. Il est aujourd’hui le plan B en cas de non venue de Julian Nagelsmann ⏳



[@footmercato] pic.twitter.com/ZF7qZi2ahZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 13, 2023

