PSG - Mercato : Luis Enrique est déjà en contact avec Kylian Mbappé

Depuis le coup de sifflet final du match contre la Grèce (1-0) lundi, Kylian Mbappé est en vacances. Son mois de repos ne sera pas de trop pour se remettre d'une saison très longue, au cours de laquelle les événements se sont enchaînés, avec notamment la Coupe du monde au Qatar. Mais même s'il part très loin de Paris et de la France, il ne pourra pas totalement couper. La faute à Luis Enrique.

Selon Canal Supporters, le très probable futur entraîneur du PSG a déjà pris contact avec plusieurs joueurs de l'effectif pour présenter son projet de jeu, ses attentes, ses ambitions, etc. Et Mbappé fait forcément partie de ces premiers contacts puisqu'il est l'emblème du club et son capitaine. L'Espagnol, ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone qui a également passé quatre ans au Real Madrid (1992-96), a certainement dû lui dire qu'il comptait sur lui et qu'il espérait qu'il attendrait juin prochain pour partir chez les Merengue...

Raphaël Nouet

Rédacteur