PSG - Mercato : Riolo annonce une victime collatérale au coup de sang de Mbappé

Kylian Mbappé a mis le feu au Paris Saint-Germain avec son courrier annonçant qu'il n'activerait pas l'option de prolongation pour 2024-25. L'attaquant n'était pas obligé de le faire puisque cette option disparaissait au 1er juillet et cela a mis ses dirigeants en rogne car ceux-ci pensaient que les discussions pour rallonger le contrat avançaient dans le bon sens. Il n'en est rien et ils se sentent trahis. A tel point qu'ils songeraient à le vendre dès cet été afin qu'il ne parte pas gratuitement dans un an. Mais cette affaire Mbappé a des répercussions sur d'autres personnes. Notamment Luis Campos. Car, comme l'a rappelé Daniel Riolo hier sur RMC, le recruteur est arrivé à Paris l'été dernier pour faire en sorte que le natif de Bondy reste longtemps dans la capitale...

"C’est un rocher dans le jardin de Campos, là !"

« C’est un tremblement de terre ! On est dans une énorme affaire ! Le PSG ne s’attendait pas à recevoir cette lettre aujourd’hui. C’est une sorte de petite déclaration de guerre. Ils sont atterrés au club, là ! Ça remet également en cause le travail de Luis Campos, qui est venu avec la mission de garder Mbappé et d’obtenir le fait qu’il reste au club. Un an après, au moment où Campos est soi-disant l’homme qui doit tout reconstruire, avec l’idée sous-entendue de faire plaisir à Mbappé, le club reçoit la lettre comme quoi l’option supplémentaire n’existe plus, c’est un réel choc. C’est un rocher dans le jardin de Campos, là ! »

Ce qui me tabasse avec Riolo c’est qu’il arrive à dire que Mbappé a été extraordinaire en club, mais Messi très moyen.



Qu’il juge Mbappé au dessus avec le PSG, pk pas, mais la différence est faible. Il a trop le zgeg de Mbappar dans la gorge pic.twitter.com/mtPYllOyaO — Floyddd23 🌋 (@Floyddd23) June 13, 2023

Pour résumer Il y a un an, Luis Campos avait été intronisé au poste de directeur sportif du PSG à la place d'un Leonardo avec qui Kylian Mbappé ne s'entendait pas du tout. Seulement, l'attaquant a mis son dirigeant dans une drôle de situation en annonçant qu'il ne prolongerait pas.

