PSG - Mercato : un nouveau riche insiste pour Neymar

Poussé vers la sortie par les dirigeants du Paris Saint-Germain, Neymar pourrait quitter le club de la capitale cet été, six ans après son arrivée en fanfare en provenance du FC Barcelone. Alors que Chelsea et Manchester United seraient deux candidats annoncés pour relancer la star brésilienne, Newcastle, devenu le club le plus riche du monde après le rachat par le fonds d'Investissement public (PIF) d'Arabie saoudite, ferait également partie des clubs intéressés par Neymar.

Contact établi entre Newcastle et Neymar !

Dans cet optique, les Magpies auraient ainsi contacté l'entourage de Neymar afin de discuter d'une éventuelle arrivée du joueur de 31 ans à St James' Park, si l'on en croit les informations de Relevo. Mais pour l'heure, l'opération ne serait pas à un stade avancée et l'accord au niveau salarial serait très compliqué.

🧐 ¿Un fichaje 'random' histórico?



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Un equipo de la Premier League ha preguntado por Neymar.



😱 Y no es un club del Big Six...@MatteMoretto 🤝 @tjuanmarti https://t.co/d1aP6io9wy — Relevo (@relevo) May 18, 2023

Pour résumer Newcastle insisterait pour recruter Neymar, plus en odeur de sainteté du côté du Paris Saint-Germain. Mais pour l'heure, l'opération ne serait pas à un stade avancée et l'accord au niveau salarial serait très compliqué.

