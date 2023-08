PSG - Mercato : une date butoir est donnée pour l'arrivée de Kolo Muani !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le temps presse. Du moins pour le PSG, bien décidé à s'offrir une attaque de rêve cette saison avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. L'attaquant de Francfort, on le sait, est dans le viseur du club parisien depuis des semaines. Sans que cela débouche sur de véritables avancées.

Accord imminent ?

Mais selon un journaliste de Téléfoot, le PSG commence à mettre la pression et va envoyer une seconde offre au club allemand de 80 millions d'euros, hors bonus. Il faudra que le dossier soit bouclé entre les deux clubs au plus tard mardi prochain alors que le joueur de l'équipe de France et le PSG se sont déjà mis d'accord.

A suivre.

🚨 Le PSG veut trouver un accord avant mardi, et espère signer Kolo Muani pour moins de 80M€ (hors bonus). La dernière offre était de 70M€ + bonus



Le PSG et Kolo Muani se sont déjà mis d'accord sur un contrat de 5 ans, le joueur a fait du PSG sa priorité (@SaberDesfa) pic.twitter.com/bj6uadkcop — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 27, 2023

Podcast Men's Up Life