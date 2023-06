PSG, Real Madrid - Mercato : la vente de Mbappé pousserait Paris à recruter un ancien Titi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si le PSG doit avancer sur son Mercato en bonne intelligence avec son futur entraîneur Luis Enrique, il y a un facteur que Luis Campos ne peut malheureusement pas ignorer cet été : le règlement de l'UEFA pour inscrire 25 joueurs sur la liste pour la Ligue des Champions. Une base de joueurs qui paraît importante tant Christophe Galtier s'est plaint de disposer d'un effectif européen trop court en nombre au moment d'affronter le Bayern Munich cette saison.

Le problème des joueurs locaux se pose dans la gestion du cas Mbappé

Dans un article très détaillé, l'excellent site CulturePSG pose très bien la problématique, rappelant que le PSG aura besoin de 8 joueurs formés en France... Dont 4 issus de l'Académie. Aujourd'hui, ces quatre places (les plus prisées) sont occupées par Presnel Kimpembe, Alexandre Letellier et Timothée Pembélé... et Kylian Mbappé. Bien que formé à Monaco, le Bondynois est considéré comme tel pour avoir passé trois saisons au PSG avant son 21ème anniversaire. Son départ au Real Madrid, voulu par le Qatar, aurait pour effet de « perdre » une option importante dans l'objectif d'inscrire 25 joueurs en C1 (en sachant que Warren Zaïre-Emery ou Ismaël Gharbi, s'ils restent, peuvent encore figurer dans la fameuse liste B qui donne des options supplémentaires!).

2-3 joueurs formés en L1 nécessaires pour la liste UEFA

De ce fait, le PSG n'a pas 50 options : s'il vend Kylian Mbappé, il lui faudra trouver un ancien Titi prêt à revenir pour le remplacer numériquement pour porter la liste à 25 noms (le retour de prêt de Colin Dagba peut fonctionner même si ça ne fait pas franchement rêver...). Dans son recrutement estival, Paris doit aussi mettre le grappin sur au moins un autre joueur formé en France, voir deux si Hugo Ekitike s'en va. La volonté de « franciser » l'effectif n'est donc pas seulement liée à l'état d'esprit ...

