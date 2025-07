RC Lens Mercato : une offre prête à partir pour Sebastiano Esposito (Inter Milan)

En concurrence avec deux clubs italiens pour recruter l’attaquant de l’Inter Milan Sebastiano Esposito (23 ans), le RC Lens serait prêt à formuler une offre.

🟨 Négociation en cours

Après s’être pris un vilain râteau de la part de l’attaquant danois Mathias Kvistgaarden, qui a préféré rejoindre Norwich, en Championship, que la Ligue 1, le RC Lens a reporté ses espoirs pour le poste d’attaquant sur Sebastiano Esposito. Attaquant de 23 ans formé à l’Inter Milan et ayant enchaîné les prêts (7), en Italie comme à l’étranger, cet international Espoirs transalpin serait également dans le viseur de la Fiorentina et de Cagliari, selon Nicolo Schira.

Esposito est coté à 8,5 M€ par Transfermarkt

Toujours d’après le journaliste italien, les deux pensionnaires de Serie A sont en avance sur les Sang et Or pour recruter Esposito. Aussi, ces derniers s’apprêteraient à faire une offre directe à l’Inter Milan pour recruter son joueur. Le montant de celle-ci n’a pas fuité mais Esposito est évalué à 8,5 M€ par Transfermarkt. Même s’il n’est plus en danger au niveau financier, le club lombard reste dans le rouge et accordera sa préférence à une vente plutôt qu’à un prêt de son jeune joueur. Le Racing a donc bien fait de dégainer son offre.

L’arrivée de Sebastiano Esposito permettrait de revigorer un compartiment offensif durement touché au RC Lens puisque Florian Sotoca sort d’une saison compliquée, que Martin Satriano reprend à peine après sa grave blessure et que Wesley Saïd est toujours aussi fragile.

« Le coup d’œil de But FC »

« Un attaquant formé à l’Inter Milan, ça semble prometteur. Il faudra cependant s’assurer que Sebastiano Esposito a le physique pour s’imposer dans une Ligue 1 où les grands gabarits sont plus nombreux qu’en Italie. »