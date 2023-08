RC Lens : Brest, ambition, recrutement... Haise fait le point avant la reprise de la L1

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Un groupe quasiment au complet

"Wesley (Said) sera absent. On le retrouvera la semaine prochaine pour un entraînement individualisé. Pour le reste, il y a la suspension de Nel (El Aynaoui), qui a pris cinq matches pour quelque chose de très important. Je ne comprends pas comment c'est possible d'écoper d'une telle sanction mais c'est ainsi..."

Satisfait de la préparation de son équipe

"La préparation a été assez semblable à ce qu'on a pu faire précédemment. La différence, c'est la série de trois matches pour finir. Et ce fut une réussite, on a eu des matches difficiles, on a donné du temps de jeu, et on n'a pas eu de blessure. Un certain nombre de recrues sont arrivées assez rapidement. Il y a une bonne intégration sur le plan du groupe mais aussi au niveau des principes de jeu. C'est une très bonne chose. Je suis content de ce qu'il montre et confiant par rapport à ce qu'ils vont montrer."

"Si on commence à avoir la tête à une compétition qu'on débutera à la mi-septembre..."

Il se méfie de Brest et ne veut pas penser à la Champions League

"Si on commence à avoir la tête à une compétition qu'on débutera à la mi-septembre... Il y aura cinq matches de passés ! On a intérêt à se focaliser sur cette entame de championnat et notamment Brest. Ce sera un gros match. Depuis l'arrivée d'Eric Roy, c'est une équipe qui est sur une bonne équipe. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé, qui a des repères. On n'a pas réussi à gagner là-bas en championnat depuis trois saisons. C'est donc un gros morceau."

Il confirme l'arrivée d'un attaquant

"On travaille pour remplacer Loïs Openda. Après, j'ai aussi des joueurs dans l'effectif qui sont en mesure de jouer et de bien jouer, même si on ne veut pas mettre trop de pression sur Morgan (Guilavogui). Je suis très content de ce qu'il fait, de son intégration. Mais oui, on travaille pour trouver un attaquant supplémentaire."

Tourner la page de la saison dernière

"C'est une nouvelle saison. Ce qui a été fait par l'équipe, le groupe, le club l'an passé était certainement exceptionnel. Au niveau de la moyenne de points, ça n'avait jamais été fait, même si on a fini 2es. Mais on repart à zéro. On n'a pas le statut de favori de certaines équipes. On ne va pas jouer avec la médaille autour du cou. Notre objectif est d'être dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on fait de bien. C'est ça la vraie mission."

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

