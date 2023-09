RC Lens : Daniel Riolo et Pierre Ménès retirent une grosse satisfaction après Séville

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens est allé chercher un bon match nul hier soir au FC Séville (1-1) où les hommes de Franck Haise auraient même pu l'emporter malgré une entame très poussive. Selon Daniel Riolo, leur réaction est encourageante. "Le ballon brûlait les pieds des Lensois, on avait le sentiment que c'était des U15 qui débarquaient à Séville. J'ai cru que ça allait se terminer en boucherie. Il n'y avait rien. Ils étaient toujours en retard, mais ils ont très vite réagi. Leur réaction est même étonnante. Il y a eu du déchet, Wahi a fait des mauvais choix, mais ils ont répondu aux duels imposés par les Sévillans. C'était intense. C'était même de la baston parfois." "Les Lensois ont fait leur meilleur match de ce début de saison, et de loin" Pierre Ménès aussi se veut plutôt positif... "Il y avait de la crainte au coup d'envoi mais les Lensois ont fait leur meilleur match de ce début de saison, et de loin. Il y a eu de bonnes récupérations, de bonnes sorties de balle. Il y a eu des moments plus dur sur les centres mais le match nul est très équitable entre deux équipes du même niveau." Ligue des Champions : Lens fait honneur



Les Sang et Or glanent un bon nul à Séville. Et ils auraient même pu faire mieux...https://t.co/9jbEFhxaBn — Pierre Ménès (@PierreMenes) September 20, 2023

