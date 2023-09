RC Lens : Farinez annonce une très bonne nouvelle

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Wuilker Farinez entrevoit le bout du tunnel ! Cela fait plus d'un an que le gardien vénézuélien du RC Lens n'a pas refoulé les terrains. En juin 2022, il a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche dont il a eu le plus grand mal à guérir. Il a d'ailleurs été contraint de repasser sur la table d'opération en janvier dernier. Mais à en croire ce qu'il a dit à des médias de son pays, son retour est pour bientôt ! VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS "Les sensations sont très positives" Invité par la sélection vénézuélienne à assister à la préparation du match en Colombie (0-1), en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Farinez a déclaré à la presse : « Dieu merci, je me sens bien, je travaille et je récupère après une blessure assez grave et je pense que les sensations sont très positives ». Bientôt le grand retour pour Farinez, donc ! A l'entraînement, tout du moins, puisque sur les terrains, la place de titulaire est entre les gants de Brice Samba. Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 Le gardien du #RCLens bientôt sur le chemin du retour ?https://t.co/138xfCg56M — Lensois.com Live (@LensoisComLive) September 9, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en juin 2022, Wuilker Farinez n'est pas réapparu sur les terrains depuis. La faute à une rechute ayant nécessité une opération en janvier. Mais le gardien vénézuélien du RC Lens vient d'annoncer que son retour est proche.

