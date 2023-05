RC Lens : Franck Haise sur les basques d'une légende Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Lui, à la différence de son prédécesseur, n'a pas foulé la pelouse de Bollaert ballon au pied et maillot Sang et Or sur le dos. Il n'est pas, encore, au même rang, ni avec le même statut que Daniel Leclercq, véritable légende du RC Lens, malheureusement parti il y a quelques années. Mais Franck Haise, indéniablement, marque les esprits. Par ses résultats, et le jeu qu'il fait pratiquer à ses hommes. Et si il fallait se convaincre du travail admirable effectué, cette statistique ci-dessous vient le rappeler. Avec 48% de victoires obtenues, l'actuel entraîneur se classe au second rang des entraîneurs du RC Lens dans toute son histoire. Seul Daniel Leclercq (49% – 37/76) affiche un meilleur pourcentage de victoires que Franck Haise (48% -53/110) parmi les entraîneurs du @RCLens dans l’histoire de la @Ligue1UberEats. @PSSportsFR #RCLOM — Stats Foot (@Statsdufoot) May 6, 2023

