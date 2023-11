RC Lens : grosse désillusion pour Abdul Samed

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Sur le pont avec sa sélection du Ghana, Salis Abdul Samed retrouvait hier un coéquipier du RC Lens : Yannick Pandor, le gardien réserviste du RCL, remplaçant avec les Comores. Et les Comoriens ont créé la surprise en s'imposant grâce à un but de Myziane Maolida (1-0). Il a perdu aux Comores Remplacé à l'heure de jeu, Abdul Samed n'a pas brillé. Et le Ghana est mal engagé dans son groupe pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : après deux journées, il pointe à la 4e place derrière les Comores, le Mali et Madagascar... Podcast Men's Up Life Pour résumer Le milieu du RC Lens Salis Abdul Samed a vécu une grosse désillusion avec sa sélection... Sur le pont avec sa sélection du Ghana, Abdul Samed retrouvait hier un coéquipier du RC Lens : Yannick Pandor, le gardien réserviste du RCL, remplaçant avec les Comores. Et les Comoriens ont créé la surprise en s'imposant grâce à un but de Myziane Maolida (1-0)...

Laurent HESS

Rédacteur