RC Lens : l'incroyable routine de Loïs Openda pour être au top

Ce soir, le RC Lens se déplace à Toulouse en match décalé de la 33e journée. Les Sang et Or doivent s'imposer chez le tout frais vainqueur de la Coupe de France afin de revenir à un point de l'OM, qu'ils accueilleront samedi soir dans un Bollaert en folie. Pour cette semaine décisive, ils pourront compter sur Loïs Openda, qui réalise une saison de feu (17 buts et 3 passes décisives en 32 matches). Et à lire son interview du jour dans L'Equipe, on comprend mieux pourquoi. L'attaquant belge de 23 ans s'est attaché les services d'un préparateur personnel, avec qui il a mis au point une routine quotidienne où tout est pensé !

"On parle beaucoup du repos, d'avoir un minimum de sept à huit heures de sommeil. Il m'arrive de faire une micro-sieste dans la journée. Pas plus de vingt minutes pour ne pas développer de la fatigue supplémentaire. Le soir, je porte des lunettes oranges pour la lumière des écrans. Avant de m'endormir, je prends une douche très très chaude pour me relaxer. Et de la mélatonine pour m'endormir plus facilement. Le matin, c'est douche froide pour me réveiller. Et lunettes pour favoriser la lumière, éveiller les sens et mon cerveau. Avant Clermont, nous avions évoqué mon alimentation à base de riz, de poisson, de fruits pour avoir de l'énergie durant le match. Nous travaillons aussi la respiration pour favoriser la récupération, la production d'efforts. Je lui raconte comment je me sens. Cela permet de libérer certaines choses. Il me comprend. Nos échanges développent un énorme sentiment de confiance."

Pour résumer Perfectionniste, Loïs Openda ne se contente pas des séances d'entraînement du RC Lens pour s'améliorer. Dans son quotidien, il ne laisse aucune place au hasard. Grâce à un préparateur personnel, il a calibré son alimentation, son temps de sommeil et même ses douches pour être au top.

