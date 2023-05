RC Lens : les chiffres ahurissants détenus par Franck Haise et l'un de ses joueurs

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

L'impression. Celle d'un club aujourd'hui en C1 et qui reste sur plusieurs exercices remarquables. Puis, les chiffres. Et notamment ceux affichés par l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, qui laissent pantois. Ainsi, et comme le signale Statsdefoot, sur son compte twitter, le technicien a ainsi remporté "49,6% de ses matchs dirigés sur le banc de touche (56/113). Soit le meilleur ratio pour un entraîneur des Sang et Or dans l'élite devant Daniel Leclerq (48,7% - 37/76)."

Openda dans l'histoire

Tout aussi phénoménal, l'attaquant belge, Loïs Openda, qui lui à signé contre Ajaccio son vingtième but de la saison. Une performance rare comme le rappelle Opta. "Openda a inscrit son 20e but en Ligue 1 2022/23, meilleur total sur une saison avec Lens dans l'élite depuis Roger Boli en 1993/94 et co-meilleur total pour un joueur belge sur l’après-guerre avec Eden Hazard en 2011/12."