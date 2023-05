RC Lens : une première mauvaise nouvelle tombe en Ligue des Champions

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Cela reste la plus belle compétition européenne. Un privilège rare. Et le RC Lens y aura droit la saison prochaine en disputant la fameuse Ligue des Champions. Moins bonne nouvelle, et même si elle était prévisible, le club artésien sera placé dans le chapeau 4. Ce qui a pour conséquence, comme toute équipe du chapeau 4, de pouvoir tomber sur les têtes de série des autres groupes. Ainsi, l'OM, la saison dernière, déjà dans le chapeau 4, pouvait tomber au tirage sur le Real Madrid, Liverpool ou le Real Madrid... Projections des pots de la phase de groupe en @ChampionsLeague 2023/24 à ce jour si les têtes de série passent les tours préliminaires et le barrage puis en attendant la finale de la C1 entre Manchester City et l'Inter Milan (qui passerait chapeau 1 en cas de victoire en C1) #UCL pic.twitter.com/jpmZBlEU11 — Stats Foot (@Statsdufoot) May 27, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le RC Lens, au terme d'une saison exceptionnelle, participera à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Mais comme prévu, les joueurs de Franck Haise seront placés dans le chapeau 4 et risquent fort d'affronter des cadors européens.

La rédaction

Rédacteur