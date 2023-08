RC Lens - Mercato : accord trouvé pour le successeur d'Openda !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens touche au but pour son numéro 9. Selon les informations de l'Equipe ce vendredi soir, le club artésien est tombé d'accord avec Middlesbrough pour le transfert de l'attaquant anglais, Chuba Akpom. Les Sang et Or vont débourser 11 millions d'euros + 2 de bonus pour celui qui a marqué 28 buts la saison dernière en Championship, la deuxième division du Royaume. La fin de longues recherches Deux jours avant leur reprise en Ligue 1, sur la pelouse de Brest dimanche (13h), les Sang et Or ont donc trouvé leur buteur. L'arrivée d'Akpom devrait logiquement mettre au fin aux pistes Balogun, Batshuayi ou encore Levi Garcia. Middlesbrough et Lens sont tombés d'accord pour le transfert de l'attaquant Chuba Akpom. L'indemnité est de 11 M€ + 2 de bonus https://t.co/ZiteUwsAkL pic.twitter.com/zRgonPX8mm — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 11, 2023 Podcast Men's Up Life

Thibaud Jouffrit

Rédacteur