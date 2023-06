RC Lens - Mercato : à Marseille, on pousse Openda vers la sortie !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Panique au RC Lens. S’il pensait être en esure de conserver tranquillement Loïs Openda la saison prochaine, en agitant la carotte de disputer la Ligue des champions à Bollaert, le RC Lens doit se raviser. L’approche à 30 millions d’euros du RB Leipzig a fait tourner la tête de l’attaquant belge, plus décidé que jamais à quitter les Sang et Or pour signer en Allemagne. Canuti envoie Openda à Leipzig ! Contre toute attente, Romain Canuti lui a donné raison ! Le journaliste pro marseillais s’est même servi de l’Atlético Madrid pour dire combien le RC Lens devait vendre Openda afin de mieux le remplacer à moindre frais. « Dirigeants lensois, faites le partir, a-t-il expliqué au micro de RMC Sport. Et prenez les sous. Ça envoie un message à tous les jeunes prospects à Lens, on peut y exploser et aller pus haut ensuite. » 🗣 "Dirigeants lensois, faites le partir"



🔴🟡 Romain Canuti pense que Lens ne doit pas retenir Openda qui souhaite signer à Leipzig. pic.twitter.com/vtTDzUMWrh — After Foot RMC (@AfterRMC) June 15, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Soucieux de faire le plein d’ambitions dans sa carrière, Loïs Openda verrait bien les dirigeants du RC Lens accepter la proposition de 30 millions d’euros soumise par le RB Leipzig. Le journaliste pro OM Romain Canuti les incite à aller dans son sens.

Bastien Aubert

Rédacteur