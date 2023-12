RC Lens - Mercato : coup de tonnerre pour l'avenir de Seko Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Après trois ans passés au RC Lens où il est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club artésien, Seko Fofana a décidé de quitter l'été dernier les Sang et Or pour rejoindre Al-Nassr. Mais les débuts du milieu de terrain ivoirien en Arabie saoudite sont mitigés, l'ancien capitaine lensois n'ayant inscrit aucun but et délivré aucune passe décisive en 10 matchs joués. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE SEKO FOFANA Seko Fofana déjà sur le départ à Al-Nassr ? Seko Fofana peinerait tellement à convaincre que l'entraîneur du club saoudien, Luis Castro, réclamerait un milieu de terrain lors du mercato hivernal, si l'on en croit les informations du compte Twitter @ActuSPL. Face à cette situation, un club se serait déjà positionné pour recruter le joueur de 28 ans, d'après le média turc, Enganche Sports. Il s'agirait de Besiktas. Les négociations seraient même déjà avancées entre les différentes parties pour le transfert de Seko Fofana en Turquie. Quatre mois et demi seulement après son arrivée à Al-Nassr, l'international ivoirien pourrait donc déjà quitter le club saoudien. 🚨 ÖZEL | Beşiktaş, Al Nassr'dan Seko Fofana ile ilgileniyor. Başkanlar düzeyinde görüşmeler sağlanan oyuncu için bonservis konusunda da görüşmeler son aşamada. Galatasaray'ın da oyuncu için ilgisi bulunsa da Suudi kulübü ileri görüşmeler dolayısıyla önceliği Beşiktaş'a vermiş… pic.twitter.com/ZLwBqFygMA — Enganche Sports (@enganchesports) December 4, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Arrivé l'été dernier à Al-Nassr après trois ans passés au RC Lens, Seko Fofana pourrait déjà quitter le club saoudien pour poursuivre sa carrière du côté de la Turquie et plus précisement de Besiktas.

Fabien Chorlet

Rédacteur