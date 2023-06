RC Lens - Mercato : le club hausse sèchement le ton pour Openda

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La blague Loïs Openda a assez duré au RC Lens. Confronté à la pression du RB Leipzig et les envies de départ de son attaquant belge, la direction du club artésien a rappelé à la fomation allemande et plus globalement à ses courtisans quelle somme il faudrait débourser pour s’attacher ses services au mercato. Ce sera 45 millions d’euros ou rien !



45 M€ ou rien pour Openda !

« C’est fou de ne pas comprendre l’essentiel : c’est 45M€, point barre, martèle l’insider Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter. Maintenant, les clubs pensent que les uns sont ds le bluff ou se disent ‘oh c’est un club petit, il va céder.’ Terminé, cette période ! » Leipzig et tous les autres sont prévenus.

Pour résumer Soucieux de ne pas laisser filer Loïs Openda (23 ans) à n’importe quel prix, la direction du RC Lens a rappelé à ses courtisans quelle somme il faudrait débourser pour s’attacher ses services au mercato : 45 millions d'euros ou rien !

