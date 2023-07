RC Lens - Mercato : le Racing ne lâche pas Garcia, Orban n’a pas encore dit oui au LOSC !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

La succession de Loïs Openda est semée d’embûches au RC Lens. Ciblé, Levi Garcia (25 ans) sera difficile déloger de l’AEK Athènes mais le club artésien ne lâche pas l’affaire aussi facilement. D’après Foot Mercato, « le RCL a toujours l’ambition de le recruter malgré la complexité du dossier. » En parallèle, le profil de Gift Orban plaît au RC Lens depuis plusieurs semaines mais le LOSC semble en pole position sur ce dossier.

« Lille ? Je ne regarde pas ailleurs »

Après la victoire des siens face au MSK Zilina (5-1), rencontre dans laquelle le joueur de 21 ans a marqué, le Nigérian a évoqué l’intérêt lillois en restant énigmatique à son sujet. « J’adore la Belgique, mais je veux aller dans un championnat plus grand. Je peux acquérir plus d’expérience là-bas et devenir meilleur. Lille ? Je fais juste mon travail, je ne regarde pas non plus ailleurs. » Tout reste donc ouvert.

Gift Orban :

"J'aime la Belgique, mais je veux aller dans une ligue supérieure. Je veux juste acquérir plus d'expérience à un niveau supérieur. Comme J.David?Je regarde pas les autres joueurs, j'essaie juste de tracer ma propre voie.Mon travail est de jouer le plus haut possible" pic.twitter.com/mbht9UY9J1 — nLigue1 ⚽️🇨🇵 (@nLigue1_) July 28, 2023

