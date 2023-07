RC Lens - Mercato : le montant de la nouvelle offre du RB Leipzig pour Openda est connu !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après deux échecs, c’est peut-être enfin la bonne pour le RB Leipzig. Le club allemand continue d’espérer recruter Loïs Openda. Un joueur pour lequel le RC Lens réclamait entre 45 et 50 M€ pour ouvrir la porte. Une offre enfin satisfaisante Selon les informations de Foot Mercato, le RB Leipzig a proposé une nouvelle offre de 43 millions pour Loïs Openda. Après deux offres jugés trop basse, Lens est prêt à discuter suite à cette offre. Les deux clubs ont entamé des discussions et les négociations vont se poursuivre. Une issue pourrait voir le jour d’ici la fin de la semaine selon le site internet. L'ancien joueur de Bruges est déjà d'accord avec le RasenBall sur la base d'un contrat de cinq ans et attend que les deux clubs trouvent un accord. 🚨 Leipzig vient de formuler une quatrième offre de 43 M€ + bonus pour Loïs Openda. ❤️💛💰



Une issue favorable est espérée cette semaine.



(@Santi_J_FM / @sachatavolieri) pic.twitter.com/JEItlQF4lu — Actu Foot (@ActuFoot_) July 5, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RB Leipzig veut Loïs Openda, le club allemand a formulé une nouvelle offre, supérieur aux deux précédentes. Les deux clubs sont à présent en train de négocier autour de 43 millions d'euros pour l'attaquant belge.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur