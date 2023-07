RC Lens – Mercato : un renfort défensif prometteur débarque !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

C'est L'Equipe qui l'annonce ce jeudi soir : un nouveau joueur va débarquer au RC Lens, et ce dès ce soir. Le jeune Khusanov attendu ce soir « Déjà international à l'âge de 19 ans, l'Ouzbek Abdukodir Khusanov arrive à Lens ce jeudi soir, après avoir obtenu son visa la semaine dernière. Le défenseur du Energetik-BGU Minsk, club biélorusse, très intéressant pendant le Mondial U20 qui s'est tenu en juin, va intégrer le groupe pro d'une équipe qui recherche toujours un autre central. »

Laurent HESS

Rédacteur