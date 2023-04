Real Madrid : après Alméria, Ancelotti a poussé deux coups de gueule

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

On peut gagner 4-2, faire le spectacle et trouver quand même à redire. Carlo Ancelotti en a apporté la preuve hier, après le succès des siens sur Alméria. L'entraîneur du Real Madrid a poussé deux coups de gueule, l'un contre l'arbitre, l'autre contre sa défense. Pour le premier, il a fait part de son incompréhension devant le nouvel avertissement récolté par Vinicius Jr, le dixième de sa saison : "C'est surprenant qu'il ait été averti dix fois... Même le milieu le plus laid de la Liga n'a pas été autant averti. Les arbitres sortent le carton jaune beaucoup trop souvent à son encontre et pas assez à ceux qui lui mettent des coups".

"Ça m'énerve..."

Mais ce sont surtout les défenseurs du Real qui étaient dans le viseur de leur coach : "Je ne comprends pas qu'on puisse encaisser six buts en deux matches. Nous nous relâchés. Nous menons 3-0, nous abaissons notre concentration et nous prenons des buts. Ça m'énerve. Et puis, 4-1... et ils marquent encore ! Que cela nous serve de signal d'alarme !". Effectivement car contre Manchester City, les espaces laissés par la défense du Real seront encore mieux exploités !

Pour résumer Alors que de grosses échéances approchent, comme la finale de la Coupe du Roi contre l'Osasuna Pampelune ou les demi-finales de la Champions League face à Manchester City, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'inquiète de voir sa défense secouée par le premier venu.

