Real Madrid : le geste rare de Vinicius qui fait enfin taire les critiques

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Samedi dernier, et sur le terrain du Bernabeu, il s'était déjà montré à son avantage. Avec une large victoire de sa formation, le Real Madrid, contre Valence sur le score de 5-1. Et même avec un doublé personnel. Vinicius Jr, si souvent conspué dans les différents stades de la Liga en raison de son comportement, pouvait cette fois faire un tour d'honneur et aller remercier le public en offrant même son maillot.

Jusque-là, rien d'exceptionnel. Sauf que la destinataire du maillot, une jeune supportrice nommée Adriana, n'a jamais eu la relique, tombée au pied de la Tribune et chipée par un autre individu qui l'a aussitôt érigée en trophée. La scène a été filmée et, bien entendu, vue à de très nombreuses reprises sur les réseaux sociaux.

Rencontre avec la supportrice

Ce que Vinicius Jr a su avant qu'il ne se décode à agir de la plus belle des manières. Le Brésilien, touché par les larmes de la supportrice, a donc décidé de lui envoyer son maillot dédicacé et lui a promis une prochaine rencontre au travers d'une vidéo relayée par Marca. "Salut Adriana, c’est Vini. Je suis désolé pour ce qui s'est passé pendant le match. J'ai le maillot ici, je vais le signer pour toi. Je te verrai bientôt et nous prendrons une photo ensemble. Au revoir, prends soin de toi."

Classe.

Podcast Men's Up Life