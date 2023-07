Real Madrid - Mercato : Güler met déjà Ancelotti en garde et enterre le FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Aux côtés de son maman émue aux larmes, Arda Güler a connu une présentation haute en couleurs au Real Madrid. Cela ne l’a pas empêché de lancer une première punchline du haut de ses 18 ans ! « Tout d’abord, merci à ma famille et au club. J'espère devenir un jour une légende au Real Madrid, a-t-il annoncé d’entrée de jeu. Je veux être une légende comme Cristiano Ronaldo, Guti et Özil. Lui, il est comme un frère pour moi et m’a dit que le Real était le plus grand club du monde. »

Ma priorité a toujours été de jouer au Real »

Pisté d’abord par le FC Barcelone, le milieu offensif turc a finalement choisi le Real Madrid. Pourquoi ? « J’avais beaucoup d’offres mais ma priorité a toujours été de jouer au Real Madrid, c’est mon rêve, a-t-il clarifié. Quand ce club arrive sur la table, tout le reste perd de sa valeur. J’écarte d’ailleurs la possibilité d’être prêté. Je me sens prêt, je suis bien préparé. Je vais travailler et tout donner. Le coach ? Il m’a appelé et m’a dit qu’il voulait le voir en personne. Il y a eu beaucoup de conversations, il m’a dit comment il comptait m’utiliser. »

