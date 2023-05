Real Madrid – Mercato : Diaz n’entrera pas dans la balance pour Bellingham

Éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions après une lourde défaite face à Manchester City (4-0) mercredi dernier, le Real Madrid est désormais focalisé sur le mercato estival. La piste la plus sérieuse est évidemment Jude Bellingham qui serait la priorité des dirigeants madrilènes. Pour le montage financier, des rumeurs évoquées Brahim Diaz dans les négociations. Ceci ne serait absolument pas d’actualité…

« Brahím Díaz ne fera pas partie des négociations entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Certainement pas », a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur son Twitter. « L'offre officielle du Real Madrid pour Bellingham vaudra plus de 100 millions d'euros et comprendra des modules complémentaires. Les conditions personnelles sont acceptées à 100% », a confirmé le spécialiste italien du marché des transferts.

Understand Brahím Díaz will not be part of the negotiations between Real Madrid and Borussia Dortmund. No way. 🟡⛔️ #BVB



Real Madrid official bid for Bellingham will be worth more than €100m and it will include add-ons. Personal terms are 100% agreed. pic.twitter.com/YhaFld9Ock