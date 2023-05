Real Madrid - Mercato : l'officialisation de Bellingham reportée à juin

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Seulement, ce samedi, le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano annonce que les négociations ne débuteront qu'après le 27 mai, date de la dernière journée de Bundesliga. En effet, les dirigeants madrilènes ne veulent pas perturber le BvB dans sa course au titre, lui qui n'a jamais été aussi proche de renouer avec un sacre attendu depuis 11 ans. Les Schwarzgelb ont encore quatre matches, dont trois à domicile, pour reprendre un point au Bayern Munich. Après quoi, le Real Madrid pourra finaliser le recrutement de Jude Bellingham.

Le calendrier complet du Real Madrid pour la fin de saison

