Real Madrid : rebondissement de taille pour Arda Güler !

Arda Güler avait épaté à ses premiers entraînements avec le Real Madrid mais le jeune turc s'est vite blessé lors de la tournée américaine du Real Madrid, et il a dû rentrer à Madrid. Le prodige s'est vu diagnostiquer une blessure au ménisque interne du genou droit . Il vient de débuter un traitement spécifique.

Il pourrait rejouer d'ici deux mois

Ces derniers jours, une absence de trois ou quatre mois était évoquée, mais les dernières nouvelles sont un peu plus rassurantes. Güler devrait suivre un protocole pendant huit semaines et à l'issue de celui-ci, il pourrait être en mesure de rejouer. Et si par malheur ce n'était pas le cas, il se dirigerait vers l'opération.

👀 El Madrid apuesta por el tratamiento conservador, con una baja estimada de hasta dos meseshttps://t.co/5dIZH8gTl5 — Diario AS (@diarioas) August 2, 2023

