Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

L’info principale

LOSC : Bruno Genesio s’explique pour Benjamin André

Absent du groupe qui a été battu par Côme en amical (3-2), le capitaine du LOSC Benjamin André veut rejoindre le Paris FC. Interrogé sur ce sujet après le match, Bruno Genesio a tenu à clarifier la situation : « Ce n’est pas une sanction. Absolument pas », a-t-il affirmé au coup de sifflet final. « Comme vous le savez, il y a des discussions entre Benjamin (André) et le club. Il était mieux, pour l’instant en tout cas, qu’il récupère, se concentre sur sa situation et ce sur quoi il est en réflexion », a expliqué Genesio, avant de conclure : « Il y a des discussions avec le club et, pour le moment, c’était mieux pour lui qu’il reste en dehors (de la préparation du groupe lillois et du déplacement à Côme). C’est ce que je pense. »

Mais aussi…

Stade Rennais : le SRFC battu par le Stade Brestois en amical

Pour leur deuxième match amical de préparation, le Stade Rennais s’est incliné 3-2 face au Stade Brestois, vendredi à Dinan. Disputée dans un format original en quatre périodes de 30 minutes, la rencontre a permis à l’entraîneur Habib Beye de faire largement tourner son effectif. Menés 2-0 après des buts d’Ajorque et Baldé, les Rennais ont cru à une remontée grâce à des réalisations de Yildirim et Faye. Mais c’est finalement Brest qui a arraché la victoire en fin de match grâce à un but de Kanté.

Le Havre AC : Arouna Sangante a refusé Midtjylland

Arouna Sangante, défenseur central du Havre en fin de contrat dans un an, devrait quitter son club formateur cet été. Courtisé en janvier par Séville pour remplacer Loïc Badé, il est désormais ciblé par plusieurs clubs étrangers, notamment en Espagne et en Italie. Souhaitant évoluer dans un championnat du Top 5 européen, le Sénégalais de 23 ans a décliné l’offre du club danois de Midtjylland, selon L’Équipe. Les discussions, ralenties par des intermédiaires non mandatés, pourraient s’accélérer en août.

AS Monaco : l’arrivée de Paul Pogba, déjà un véritable succès

À peine arrivé à l’AS Monaco, Paul Pogba fait déjà sensation en dehors des terrains. Trois semaines après l’officialisation de sa signature, L’Équipe révèle que son maillot numéro 8 représente à lui seul la moitié des ventes de tuniques du club, illustrant l’impact immédiat du milieu français sur le plan marketing.

OGC Nice : direction Porto pour Pablo Rosario ?

Pablo Rosario, en fin de contrat en 2026, pourrait quitter l’OGC Nice cet été. Après un intérêt abandonné du Paris FC, c’est le FC Porto qui s’active désormais pour recruter le milieu néerlandais de 28 ans. Selon Record, le club portugais, dirigé par Francesco Farioli — ex-entraîneur de Rosario à Nice —, apprécie son profil et aurait entamé des discussions avec les Aiglons. Le joueur, séduit par le projet et l’idée de retrouver Farioli, aurait donné son accord de principe pour rejoindre Porto.

Paris FC : les annonces mercato de Pierre Ferracci

Au micro de RMC Sport, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, a reconnu des complications sur le marché : « Cela avance un peu moins vite, car les sujets sont difficiles et on n’est pas les seuls d’ailleurs. Le marché est un peu compliqué et certains ont des prétentions parfois qui nous semblent un peu excessives. » Malgré cela, le club reste actif. Ferracci a détaillé le plan de recrutement : « Nous avons un plan de recrutement qui porte sur 7 à 8 joueurs et certains dossiers se décanteront au mois d’août. L’objectif est d’avoir 4 à 5 recrues à la fin juillet dans notre effectif. Nous avons trois ou quatre négociations en ce moment qui sont à un bon niveau d’avancement. Dans les heures qui viennent, on devrait annoncer une troisième recrue. » Concernant la possible arrivée d’Otavio (FC Porto), il reste prudent : « Tant que tout n’est pas signé, je n’aime pas évoquer le sujet. » Sur le dossier sensible de Benjamin André, capitaine du LOSC, annoncé proche du Paris FC mais sollicité pour prolonger à Lille, Ferracci a répondu avec réserve : « En résumé, on souhaite que la volonté de Benjamin soit exaucée mais cela ne dépend pas que de nous. » L’été du Paris FC s’annonce donc encore très animé.

AJ Auxerre : l’AJA débute sa préparation avec une victoire

Pour son premier match de préparation estivale, l’AJ Auxerre a débuté par une victoire 2-1 contre Orléans ce vendredi. Le jeune Rudy Matondo (17 ans) a ouvert le score juste avant la mi-temps. En seconde période, Josué Casimir a doublé la mise pour l’AJA (76e) lors de sa première apparition avec le club. Orléans a réduit l’écart en fin de match par Arthur Lallias (90e), sans changer l’issue. Auxerre disputera encore quatre matchs amicaux avant la reprise de la Ligue 1 le 17 août contre Lorient.

Toulouse FC : défaite en amical face aux Queens Park Rangers

Toulouse a concédé sa première défaite de la préparation estivale en s’inclinant 2-1 face aux Queens Park Rangers (D2 anglaise), ce vendredi. Après un nul décevant contre Pau (0-0), le TFC a montré du mieux, notamment en première période, mais a été puni par deux erreurs défensives. Cristian Casseres avait pourtant ouvert le score dès la 9e minute. QPR a ensuite égalisé sur un centre mal négocié (34e), avant de prendre l’avantage sur un penalty contesté (44e). Malgré plusieurs occasions, dont un poteau d’Efuele (87e), Toulouse n’a pas su revenir. Le club partira prochainement en stage en Autriche.

FC Metz : Georges Mikautadze a été décisif pour le mercato grenat

Le FC Metz renforce son effectif en misant sur la Géorgie, avec les arrivées cette semaine de Giorgi Tsitaichvili et Giorgi Abuashvili. Surnommé « Tsita », Tsitaichvili a rapidement été séduit par le club après avoir échangé avec Georges Mikautadze, figure emblématique en Géorgie et ancien joueur messin : « Je l’ai directement appelé. Il ne m’a dit que de bonnes choses sur la ville, le club, la direction et le staff. J’ai vite décidé de venir signer ici. » Le directeur sportif Frédéric Arpinon souligne l’impact indirect de Mikautadze dans le recrutement : « D’autres clubs étaient pourtant sur lui, mais le fait que Georges a joué ici, on regarde de plus en plus du côté de la Géorgie, notamment après ce qu’a apporté Georges au club. » Quant à Giorgi Abuashvili, ailier droit passé par la réserve du FC Porto, il a été influencé par son ami Tsitaichvili, mais connaissait déjà Metz : « En Géorgie, on regardait Mikautadze quand il jouait ici. Il a fait de très bonnes saisons ici. Il a laissé une trace dans ce club, un héritage. » Avec détermination, il conclut : « On a hâte avec Tsita de débuter à Metz, on fera de notre mieux pour faire pareil. »

FC Lorient : Julien Ponceau rejoint le Real Valladolid

Julien Ponceau, milieu de terrain formé au FC Lorient, quitte son club après dix ans. En fin de contrat, il a choisi de rejoindre le Real Valladolid CF, club ambitieux de Liga 2 espagnole, après avoir rejeté une première offre de Lorient jugée insatisfaisante. Durant sa carrière avec les Merlus, Ponceau a disputé 132 matchs officiels, marquant neuf buts et délivrant treize passes décisives, dont une contribution importante la saison dernière lors du titre de champion de Ligue 2 (30 matchs, 3 buts, 5 passes).