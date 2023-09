Équipe de France, PSG : une Mbappé-dépendance pour les Bleus, la preuve !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a bien été entendu sur le sujet. Sur la défaite des Bleus face à l'Allemagne, bien entendu, sur le score de 2-1, mais également sur l'absence de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, resté sur le banc de touche. Il s'avère que le joueur souffre d'un problème au tendon rotulien et qu'il était donc préférable de ne pas le faire rentrer.

Aucun succès en 4 matches

Les Bleus sans leur attaquant vedette, ce n'était plus arrivé depuis 15 mois et une rencontre de Ligue des Nations face à la Croatie. Mais comme le précise le quotidien l'Equipe, lors de ses quatre derniers matches sans Mbappé, les Bleus ne se sont jamais imposés. Deux matches nuls et deux défaites, dont celle d'hier soir face à l'Allemagne.

La Mbappé dépendance est donc bine réelle.

🚨 L’Équipe de France a remporté AUCUN des 4 derniers matchs où Kylian Mbappé n’était PAS titulaire. 🥶🇫🇷



(@lequipe) #ALLFRA pic.twitter.com/uBlhOL13xG — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) September 12, 2023

