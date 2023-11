Espagne - Mercato : Griezmann futur coéquipier de Benzema ?

Attention, les rumeurs arrivent. Plutôt logique, d'ailleurs, à quelques semaines du début du mercato d'hiver. Celle qui suit n'est pas la moins surprenante puisqu'elle concerne l'international français de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann.

Selon le journaliste Ekrem Konur, spécialisé dans les transferts, la clause de ce dernier, qui n'est que de 25 millions d'euros paraît-il, permettrait à de nombreux clubs de venir aux renseignements. Parmi eux, Al-Ittihad, en Arabie saoudite, le club de Karim Benzema. D'autres formations, de Premier League, de Serie A et même de Ligue 1 garderaient un oeil sur le dossier.

A suivre.

🔥 Al-Ittihad plan to pay Antoine Griezmann's release clause in January.🟡#Ittihad🔵#Atleti



◼️ Premier League and League 1 and Serie A clubs have been linked with the French player. 🇫🇷 pic.twitter.com/pLgIVcCWSi