PSG, Équipe de France : Mbappé fulmine déjà devant Zaïre-Emery chez les Bleus

Warren Zaïre- Emery a déjà pris ses marques avec les Bleus. Pour son premier entraînement collectif avec l’équipe de France, hier soir, le milieu de 17 ans a affiché la même simplicité dans le style et la même efficacité dans le geste que lors d’un match avec le PSG. Sérieux et appliqué pendant l’opposition sur terrain réduit, il a joué le plus souvent en une touche, deux au maximum, toujours dans le bon timing, sans jamais chercher à en faire trop, ni à montrer au staff qu’il méritait sa place. « WZE » n’était d’ailleurs pas en terrain complètement inconnu.

Perdant, Mbappé fulmine

Dans son équipe, figuraient Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, deux de ses coéquipiers en club. Il y avait également Antoine Griezmann, à qui il a offert une passe décisive sur le dernier but du petit match, celui de la victoire. « Pendant que ses partenaires du soir chambraient – « trop facile, trop facile » – et que Kylian Mbappé, dans le camp d’en face, celui des vaincus, fulminait, Zaïre- Emery semblait presque gêné de sauter et de chanter dans une ronde improvisée », glisse L’Équipe. L’histoire retiendra ainsi que son premier match d’entraînement chez les A s’est conclu par un succès. Il devrait y en avoir quelques autres.

