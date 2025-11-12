En conférence de presse, Kylian Mbappé a refusé de réagir à la dernière sortie d’Orelsan sur la polémique qui les oppose. Sans doute parce qu’il avait compris qu’il s’était trompé à la base…

Ce mercredi, la polémique Orelsan-Mbappé a rebondi mais l’heure semble à l’apaisement. Le rappeur a déclaré sur Fun Radio : « Je n’ai pas vraiment envie de répondre. Je suis toujours à chaud et j’ai pas envie d’en parler. C’est une incompréhension. Il faut que je réexplique bien le concept de l’album et du film. C’est ça qu’il faut que je fasse ». Présent en conférence de presse et interrogé sur le sujet, Kylian Mbappé s’est contenté de répondre : « Rien à dire. Ça ne m’intéresse pas ». Etonnant quand on sait qu’il avait bondi sur Orelsan via les réseaux sociaux dès la sortie du morceau dans lequel le Normand dit « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ».

Mbappé a compris qu’il s’était trompé

Mbappé a-t-il compris qu’il avait fait une erreur en postant ce tweet assassin (« T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant. Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ») ? C’est fort probable. Comme l’explique Orelsan, son nouvel est centré sur une petite voix intérieure, en lien avec son film, qui lui fait dire les pires choses sur lui-même, sa famille, son public et tout ce qu’il apprécie. Dont Caen et le Stade Malherbe. Dans la chanson La Petite Voix qui a mis le feu aux poudres, le rappeur balance notamment des insanités sur sa femme et son enfant. Pas sûr qu’il les pense ou alors il a un gros problème…

En lisant les diverses réactions, Kylian Mbappé a dû comprendre qu’il avait eu tort de réagir à chaud. Il a dit ce qu’il avait à dire et une bonne explication avec Orelsan ne sera pas de trop pour recoller les morceaux. Mais inutile d’en rajouter. Surtout que son image et celle de sa famille est déjà suffisamment écornée à Caen avec les résultats catastrophiques de Malherbe depuis leur rachat (relégation et 10e place seulement en N1). Il est temps d’évacuer cette polémique stérile, par exemple en refusant de la commenter davantage.