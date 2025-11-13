OL Mercato : une immense surprise avec Endrick (Real Madrid) ?
Un joueur clé du Barça met un vent monumental au PSG !

Louis Chrestian
13 novembre 2025

Le Paris Saint-Germain voulait frapper fort. Après un mercato estival plutôt calme, les dirigeants parisiens entendaient se montrer bien plus actifs dans les prochains mois. En haut de la liste de Luis Enrique figurait un nom bien connu de son carnet espagnol : Éric Garcia, le défenseur polyvalent du FC Barcelone. Mais coup dur pour Paris : le joueur a choisi de snober les avances du club de la capitale.

Le PSG en quête de renforts

Sacré champion d’Europe à Munich, le PSG avait choisi la stabilité cet été. Mis à part Lucas ChevalierRenato Marinet Illia Zabarnyi, peu de renforts sont venus garnir l’effectif. Mais la situation a changé. Entre les blessures à répétition et les contre-performances de certains cadres, les Rouge et Bleu souhaitent désormais recruter trois joueurs cet hiver :

  • un défenseur polyvalent,
  • un milieu expérimenté,
  • et un attaquant capable d’évoluer sur les ailes.

Et pour le poste défensif, Paris rêvait d’attirer un joueur formé à la Masia, technique, intelligent et à l’aise dans la relance : Éric Garcia.

Luis Enrique, le mentor recalé

L’intérêt parisien n’était pas anodin. Luis Enrique connaît bien Garcia : c’est lui qui l’a lancé en équipe d’Espagne. Le coach du PSG apprécie son profil moderne, capable d’évoluer en charnière, sur un côté, voire au milieu. Un vrai joueur d’ADN “Luis Enrique”.

Mais malgré cette connexion privilégiée, le Barça n’a pas tremblé. Conscients des intentions du PSG, les dirigeants catalans ont immédiatement réagi pour verrouiller leur joueur.

Le Barça contre-attaque, Garcia prolonge !

Selon le quotidien SportÉric Garcia est sur le point de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. L’international espagnol, libre en juin prochain, est devenu l’un des hommes forts de Hansi Flick, au point d’avoir disputé tous les matches officiels depuis le début de saison, une régularité partagée uniquement avec Marcus Rashford.

Les discussions entre son agent Ivan De La Peña et le directeur sportif Deco avancent bien. Un nouveau contrat jusqu’en 2029, avec une option jusqu’en 2030, serait déjà dans les tuyaux.

Un « non » clair au PSG

Autrement dit, le PSG va devoir regarder ailleurs. Malgré l’insistance de Luis Enrique et les promesses parisiennes, Éric Garcia ne pense qu’à rester en Catalogne. Son avenir semble déjà scellé : il veut poursuivre son aventure blaugrana et continuer à s’imposer comme un cadre du projet Flick.

Le club de la capitale, lui, devra vite trouver une autre piste pour renforcer sa défense. Car cette fois, le Barça a bel et bien mis un vent magistral au PSG.

FC BarceloneMercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

