ASSE : Lubomir Moravcik revient sur son transfert avorté à l’OM

Son arrivée à l’ASSE, ses meilleurs moments chez les Verts, son départ, Bastia, le Celtic Glasgow, et sa vie à Nitra : Lubomir Moravcik s’est confié au magazine Tribune Verte.Idole de toute une génération, le Slovaque (60 ans) indique notamment qu’il a reçu récemment André Laurent, son ancien président à Saint-Etienne, venu lui rendre visite. « Lubo » exprime aussi ses regrets : celui de ne pas avoir remporté de titre avec l’ASSE, mais aussi l’éviction d’André Laurent, qui avait dû laisser sa place au duo formé par Yves Guichard et Jean-Michel Larqué en 1993, alors que le club était sur une courbe ascendante.

Moravcik : « Mon contrat à l’OM était prêt »

« Tapie me voulait, explique Moravcik. J’avais parlé avec lui. Mon agent avait négocié, le contrat était prêt. Mais ça ne s’était pas fait. André Laurent n’avait pas voulu me vendre. Marseille avait l’une des meilleures équipes d’Europe. C’était difficile de refuser. C’était très gratifiant d’être sollicité par un club de cette envergure, qui a joué deux finales de Ligue des champions en trois ans à cette époque-là. Mais j’étais très attaché à Saint-Etienne. On avait une bonne équipe nous aussi. J’étais gonflé à bloc pour gagner quelque chose avec l’ASSE, pour jouer la Coupe d’Europe. Malheureusement, nous n’y sommes pas arrivé. C’est un grand regret. J’aurais tant aimé rapporter un titre à ce club. »