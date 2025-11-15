L’ex flop du Barça Vitor Roque veut imiter un ancien joueur de l’OM

L’attaquant brésilien, aujourd’hui à Palmeiras, n’écarte pas un retour en Europe…

Après une expérience difficile au Barça, Vitor Roque s’est bien relancé et il enchaîne les buts depuis son retour au Brésil du côté de Palmeiras, si bien qu’il fait partie de la sélection qui va disputer deux matchs amicaux demain et mardi face au Sénégal et à la Tunisie.

Il rêve d’une carrière à la Luiz Henrique

Interrogé par AS, Roque est revenu sur son expérience sur le Vieux continent. « Je suis parti très tôt en Europe. J’ai beaucoup appris de cette expérience. De même, revenir au football brésilien n’est pas un pas en arrière, bien au contraire. Il faut parfois reculer pour mieux avancer. Luiz Henrique en est la preuve. Il est revenu et a remporté des titres avec Botafogo. J’espère suivre le même chemin : revenir et gagner des titres ».