Equipe de France : les supporters réclament Griezmann à la Coupe du monde, l’ennemi numéro 1 identifié

Le sondage réalisé ce vendredi pour RTL sur les Bleus est édifiant…

L’équipe de France a validé son billet pour la prochaine Coupe du monde en battant l’Ukraine (4-0) hier soir au Parc des Princes, 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015. Les Bleus verront l’Amérique et leurs supporters, eux, aimeraient qu’Antoine Griezmann soit du voyage.

L’Espagne de Lamine Yamal fait peur aux Français

Un sondage réalisé pour RTL indique en effet que 63% des Français et 71% des amateurs de foot souhaitent voir Grizou sortir de sa retraite. 30% pensent que la France va remporter la Coupe du monde. Et 44% pensent que Lamine Yamal, le chef de file de la Roja, sera l’adversaire le plus dangereux pour les Bleus.