ASSE : les supporters ne loupent pas le père de Stassin après des propos très osés

Après des propos très osés de Stéphane Stassin sur son fils Lucas, les supporters de l’ASSE n’ont pas tardé à réagir, entre surprise et moqueries.

C’est une interview qui risque de faire beaucoup parler. Dimanche matin sortira un entretien exclusif de Stéphane Stassin, père de Lucas, avec le journaliste Sacha Tavolieri. Les sujets abordés devraient être nombreux, mais l’accent sera vraisemblablement mis sur l’avenir de l’attaquant de l’ASSE, très courtisé sur le marché des transferts et qui pourrait quitter le club dès ce mercato d’hiver. Déjà proche d’un départ l’été dernier, Stassin sera une nouvelle fois au centre des attentions, alors que les supporters suivent de près la trajectoire de l’un des joueurs les plus prometteurs du club.

Avant même la sortie officielle de cette interview, un extrait a été dévoilé et a déjà fait réagir. Dans cet extrait, Stéphane Stassin se montre particulièrement franc sur la pression que subit son fils et sur l’image qui l’accompagne depuis son arrivée à Saint-Étienne. “Lucas arrive avec cette étiquette du transfert le plus cher de l’histoire. Ils ont des supporters incroyables à Saint-Étienne (…) Il y a énormément d’engouement avec la venue de Lucas. Eux, les supporters, ils pensent que Messi arrive à Saint-Étienne parce que c’est le plus gros transfert de l’histoire du club. Lucas a du potentiel et une marge de progression mais il est loin d’être le phénomène. La pression ? Oui, quand je suis arrivé là directement. C’est normal (…) Il y a une énorme attente par rapport à Lucas. Les supporters attendent que Lucas mette un doublé dès le samedi”, a expliqué le père de Lucas Stassin.

Des propos un peu trop exagérés ?

Ces propos, s’ils reflètent l’enthousiasme autour du jeune Belge, peuvent paraître quelque peu exagérés. L’histoire de l’ASSE a connu des joueurs de prestige, et il est rare que le public associe immédiatement un nouvel arrivant à des légendes comme Messi. Pourtant, le club stéphanois a vu naître ou passer plusieurs talents qui ont marqué l’histoire, et la comparaison flatte autant qu’elle met une pression supplémentaire sur Lucas Stassin. Et ça, les supporters des Verts n’ont pas manqué de le souligner sur X.

Il reste à savoir si le joueur, qui possède indéniablement des qualités très intéressantes, pourra répondre aux attentes élevées de son entourage et des supporters. Son évolution dans les semaines et mois à venir sera scrutée avec attention, d’autant que les rumeurs de transfert se multiplient. Les prochains matches de l’ASSE seront donc déterminants pour mesurer l’impact de Stassin sur le terrain, déjà auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 13 matchs, mais aussi pour envisager son avenir dans le club ou ailleurs.