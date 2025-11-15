Équipe de France : Didier Deschamps va tout changer face à l’Azerbaïdjan !

La composition de l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan commence à se dessiner, et Didier Deschamps devrait tout changer !

Après une victoire éclatante 4-0 face à l’Ukraine qui a assuré leur qualification pour la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France s’apprête à affronter l’Azerbaïdjan ce dimanche à Bakou dans un match qui n’aura aucun enjeu sportif direct. Avec cette rencontre, Didier Deschamps pourra profiter de l’occasion pour effectuer un large turnover et donner du temps de jeu à plusieurs joueurs moins utilisés jusqu’ici.

Pour cette rencontre, le sélectionneur tricolore devra composer avec l’absence de plusieurs cadres : notamment Koné, Camavinga et Mbappé, qui ne seront pas du voyage en Azerbaïdjan. Une situation qui ouvre la porte à de nouvelles opportunités pour d’autres joueurs en quête de reconnaissance internationale. Selon L’Équipe, la totalité du onze de départ devrait être modifiée, ce qui témoigne de la volonté de Deschamps de faire tourner son effectif tout en préservant certains cadres.

Chevalier attendu, Thauvin de retour

L’une des principales attractions de ce match sera sans aucun doute la présence de Lucas Chevalier dans les cages. Le gardien, passé devant Brice Samba dans la hiérarchie, pourrait connaître sa première sélection officielle sous le maillot bleu. Ce choix marque une réelle marque de confiance de la part de Deschamps et pourrait représenter un tournant important dans la carrière du jeune portier du PSG.

En défense, Gusto, Konaté (pressenti pour être capitaine), ainsi que les frères Hernandez devraient composer la ligne arrière, offrant une combinaison de jeunesse et d’expérience. Au milieu de terrain, le duo Zaïre-Emery – Thuram sera chargé de dynamiser le jeu et de faire circuler le ballon, tandis que le secteur offensif pourrait voir le retour de Florian Thauvin, absent lors du précédent match contre l’Ukraine. L’attaque sera complétée par Akliouche, Nkunku et Ekitike, tous désireux de se montrer et de marquer des points pour l’avenir.

Des joueurs à suivre de très près

Ce match, malgré son absence d’enjeu direct, constitue une opportunité idéale pour Deschamps d’observer ses options avant les prochaines échéances internationales. Il permettra également aux joueurs moins expérimentés de s’intégrer dans le collectif et de se familiariser avec le style de jeu tricolore.

Avec cette composition probable, la France présentera un visage inédit mais ambitieux. Si le résultat importera peu, la performance individuelle de chacun pourrait, elle, peser lourd dans les décisions à venir du sélectionneur. Les yeux seront donc rivés sur ces Bleus “nouvelle génération”, qui auront l’occasion de briller et de montrer qu’ils peuvent contribuer à l’avenir de l’équipe nationale.

La compo probable des Bleus

Chevalier – Gusto, Konaté, L. Hernandez, T. Hernandez – Zaïre-Emery, Thuram – Thauvin, Akliouche, Nkunku – Ekitike.