Mercato : l’OM, l’ASSE et le PSG s’arrachent le nouveau Nuno Mendes !

Ancien joueur du Stade Rennais, Chris Mavinga (34 ans) poursuit sa carrière en MLS et suit de près la Coupe du Monde U17. Où il a reconnu bon nombre d’observateurs de clubs français de prestige…

Exilé sur le continent américain depuis deux ans, Chris Mavinga (34 ans) a entamé une nouvelle carrière dans le scouting. Régulièrement, l’ancien défenseur central du Stade Rennais donne son point de vue sur X sur tel ou joueur.

Récemment, il a pu se rendre à la Coupe du Monde U17 qui se déroule au Qatar. Sous une chaleur de plomb, Mavinga a pu déceler plusieurs observateurs de clubs prestigieux en France pour superviser les futurs talents du football mondial.

« Escobar en back up de Mendes, je fonce direct »

« Les observateurs de clubs français présents que j’ai pu reconnaître : PSG, Saint-Étienne, Marseille, Monaco, Strasbourg, Nice, Lille, Montpellier et Clermont. Il y en avait sûrement d’autres que je ne peux pas confirmer, a-t-il glissé sur X. En revanche, les Anglais, les Allemands et les Espagnols étaient présents en masse. »

Lancé sur un futur crack potentiel, Mavinga a été cash : Simon Escobar de Velez en back up de Nuno Mendes je fonce direct. » Le message est lancé, avis aux amateurs !