FC Barcelone Mercato : après Alvarez et Panichelli, Deco craque sur un autre buteur argentin qui casse la baraque !

À seulement 17 ans, Thomas de Martis (Lanus) brille à la Coupe du Monde U17 au Qatar et attire tous les regards catalans.

Le FC Barcelone ne perd jamais de vue les jeunes talents sud-américains. Après Julian Alvarez et Joaquin Panichelli, c’est Thomas de Martis qui attire l’attention du club catalan. Âgé de 17 ans, l’attaquant évolue à Lanús et impressionne actuellement lors de la Coupe du Monde U17 au Qatar.

Selon les informations de Marca, Deco, la légende du Barça et conseiller sportif, suit de près la progression de de Martis depuis plusieurs mois. Ses qualités techniques, sa vivacité et son instinct de buteur ont séduit le staff barcelonais, qui pourrait envisager de le recruter pour renforcer ses rangs dans les années à venir.

Le jeune Argentin, déjà performant avec Lanús, pourrait représenter la prochaine pépite sud-américaine à rejoindre la Masia. Le Barça se montre vigilant et patient, observant de près ses performances internationales avant de décider de passer à l’action.